2022/07/16 | 17:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v3tGeBEH58k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاكل واضطرابات العين | تقرير : أمجد الكبيسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاكل واضطرابات العين | تقرير : أمجد الكبيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).