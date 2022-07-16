كردستان تسجيل 71 انتهاكا بحق الصحفيين خلال 6 اشهر

2022/07/16 | 17:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سجلت منظمة مراسلون المعنية بحقوق الصحفيين في إقليم كردستان، السبت 07/16/2022، 71 انتهاكا بحق...

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