ملك الأردن في قمة جدة: لا أمن ولا ازدهار بالشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية

2022/07/16 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه "لا أمن ولا ازدهار في منطقة الشرق الأوسط دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية"، مشددًا على ضرورة أن يشمل التعاون الاقتصادي الأراضي الفلسطينية.وقال الملك عبدالله، في "قمة جدة للأمن والتنمية"، السبت، إن بلاده تواجه تداعيات تدفق اللاجئين، حيث تستضيف البلاد مليون لاجىء سوري، إضافة إلى آثار جائحة كورونا، والمخاطر الأمنية المتجددة المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة على حدود المملكة، التي قال إنها "باتت خطرًا كبيرًا يداهم المنطقة".

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