2022/07/16 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:.كتب حسين باجي الغزي..بمناسبة ثورة الرابع عشر من تموز الخالده عندما كان الزعيم...

ظهرت المقالة الزعيم وصبريه ..موعد عند القمر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزعيم وصبريه ..موعد عند القمر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزعيم وصبريه ..موعد عند القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).