السيطرة على شجار أوقع ستة جرحى في اربيل

2022/07/16 | 17:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى إلى طعن ستة أشخاص.

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