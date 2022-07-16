2022/07/16 | 17:18 - المصدر: آي كيو نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: مسلح يطلق النار على رجل وانتشال 3 جثث عند جسري الجادرية والصرافية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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