بغداد: مسلح يطلق النار على رجل وانتشال 3 جثث عند جسري الجادرية والصرافية



بغداد: مسلح يطلق النار على رجل وانتشال 3 جثث عند جسري الجادرية والصرافية
2022/07/16 | 17:18 - المصدر: آي كيو نيوز
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