بايدن يعلن تمويل أمن الشرق الأوسط الغذائي بمليار دولار

2022/07/16 | 17:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، السبت 07/16/2022 إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم...

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