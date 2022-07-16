وزارة التجارة: العراق استورد مجوهرات بقيمة 150 مليون دولار من تركيا

2022/07/16 | 17:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ إجمالي الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الحالي 126 مليار دولار.

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