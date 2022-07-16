العراق ومصر يبحثان العمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك

2022/07/16 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، عددا من الملفات من بينها العمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي التقى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش قمة جدّة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية”.

وبحث اللقاء، بحسب البيان، “جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين جمهوريتي العراق ومصر، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية، والعمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توسيع مجالات التعاون بينهما وتطويرها، بما يصبّ في مصالح الشعبين الشقيقين، ويصب في جهود تحقيق الاستقرار، والازدهار لشعوب المنطقة جميعاً”.

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