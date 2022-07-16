بغداد: أنقرة ستزيد الإطلاقات المائية خلال الأيام المقبلة

2022/07/16 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الموارد المائية ، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن أنقرة أكدت زيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان للوزارة ، أن “الحمداني عقد اليوم اجتماعا افتراضيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو لمناقشة وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق”.

وأضاف، أن “الحمداني طلب من الجانب التركي إعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية”.

وتابع، أن “المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه أبدى استعداده للتعاون مع العراق بالإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم”.

واتفق الجانبان وفقا للبيان، على “إرسال وفد فني عراقي للإطلاع موقعيا على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق”.

والأسبوع الماضي اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان تركيا وإيران بقطع المياه عن العراق، وطالبهما بعدم تسييس ملف المياه باعتباه ملفا إنسانيا يرتبط بحياة الشعوب.

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