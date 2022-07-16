مذكرة مساعدات جديدة من الولايات المتحدة إلى الأردن بقيمة 1.45 مليار دولار سنويًا

2022/07/16 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في السعودية السبت، عن مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن سيجري توقيعها، تتعهد بموجبها واشنطن بتقديم مساعدات سنوية للأردن بمالا يقل عن 1.45 مليار دولار أمريكي، خلال الفت

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