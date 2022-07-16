خلال 6 أشهر.. العراق استورد مجوهرات تركية بـ153 مليون دولار

2022/07/16 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استورد العراق من تركيا مجوهرات وذهب بقيمة تراوح الـ153 مليون دولار خلال 6 أشهر، ليأتي في المرتبة الرابعة عالميًا باستيراد المجوهرات من تركيا.

وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، فقد حققت صادرات تركيا من قطاع المجوهرات، نموا بنسبة 9 بالمئة خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ عائداتها نحو 2.7 مليار دولار.

وأوضحت المعطيات أن قيمة صادرات المجوهرات في النصف الأول من 2022، بلغت مليارين و697 مليونا و965 ألف دولار بعد أن كانت مليارين و476 مليونا و319 ألف دولار في الفترة ذاتها من 2021.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن البلدان الأكثر استيرادا للمجوهرات التركية خلال النصف الأول من 2022، بواقع 505 ملايين و742 ألف دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ 478 مليونا و249 ألف دولار، تلتها هونغ كونغ بـ282 مليونا و799 ألف دولار، ثم العراق بـ 152 مليونا و536 ألف دولار.

وبذلك فأن نحو 6% من صادرات المجوهرات التركية ذهبت للعراق.

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