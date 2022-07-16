الكاظمي يبحث مع السيسي العمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك

2022/07/16 | 17:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت 07/16/2022، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي،...

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