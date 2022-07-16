2022/07/16 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السعودية، السبت، منهيا زيارته للشرق الأوسط، التي دامت أربعة أيام وضمت إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يغادر السعودية منهيا زيارته الشرق أوسطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يغادر السعودية منهيا زيارته الشرق أوسطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).