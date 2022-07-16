2022/07/16 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية السعودي يشيد بدور العراق له في المباحثات السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/16 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السعودي يشيد بدور العراق له في المباحثات السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السعودي يشيد بدور العراق له في المباحثات السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).