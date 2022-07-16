الإمارات تعتقل المحامي السابق لخاشقجي أثناء عبوره إلى تركيا

2022/07/16 | 18:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن “DAWN” التي أسسها الكاتب الصحفي السعودي الراحل...

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