بايرن ميونخ ينهي جدل صفقة رونالدو

2022/07/16 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، اليوم السبت، عن موقف البافاري من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.وقال حميديتش، في تصريح: “لدي الكثير من الاحترام لكريستيانو رونالدو ونجاحاته ومسيرته الاحترافية، لكن سأقولها مرة أخرى هذا الأمر كان ولا يزال ليس له علاقة بنا”.وترددت العديد من الأنباء بأن رونالدو طلب الرحيل بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنه لم يتفق بعد مع أي نادٍ جديد.ويمتد عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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