وزير خارجية السعودية: لا يوجد شىء اسمه

2022/07/16 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا يوجد شىء اسمه "ناتو عربي"، مؤكدًا أن بلاده لم تشارك في أي مشاورات في هذا الشأن.

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