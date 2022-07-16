شاهد بالفيديو.. شاهد .. كلمة رئيس الوزراء العراقي في قمة جدة بـ السعودية

2022/07/16 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vLdC2oIrjrw

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