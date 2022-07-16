بلومبيرغ: أحلام “نيوم” السعودية قد لا تتحقق أبدا.. هؤلاء هم المستفيدون

2022/07/16 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف تحقيق استقصائي لمجلة “بلومبرغ بزنس” الأميركية عن تعثر كبير في أعمال مدينة نيوم، نتيجة للصعوبات الشديدة التي التي يواجهها المصممون والمهندسون في تنفيذ الرؤى “المتغيرة” لصاحب فكرة المدينة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وأعلن محمد بن سلمان عن فكرة المدينة عام 2017، وأنها ستكون في تبوك شمال شرقي المملكة، مبشرا بأنها […]

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