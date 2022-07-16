2022/07/16 | 18:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود السبت مؤتمرا صحفيا بعد قمة...

ظهرت المقالة الخارجية السعودية: يد المملكة ممدودة للوصول إلى علاقات طبيعية مع ايران أولاً على المسلة.

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