شرطة بغداد تتوعد مقاهي الروليت والقمار

2022/07/16 | 18:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت القيادة، المواطنين الى: "التبليغ عن هذه الأماكن عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد ٤٢٧".

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