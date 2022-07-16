تحالف السلطة ورأس المال في العراق

2022/07/16 | 18:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب محمد زكي ابراهيـم … لقد بات واضحاً الآن أن الوفرة المالية التي نجمت...

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