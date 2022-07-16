2022/07/16 | 18:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب عبد الكاظم حسن الجابري … صار الحديث عن الفاعل الخارجي وتأثيره في اختيار...

ظهرت المقالة البحث عن الروح الوطنية العراقية أولاً على المسلة.

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