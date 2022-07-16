زلة لسان “جديدة” من بايدن خلال قمة جدة

2022/07/16 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان مرة أخرى بنطق المصطلحات والمعاني خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق.

وخلط الرئيس الأمريكي بين كلمتي الأنانية (الأنانيةselfishness) و(elflessnessالإيثار) في خطابه قائلا: إنه “يكرم أنانية (selfishness) الجنود الأمريكيين” ليعود ويصحح الكلمة قائلا: “إنه يكرم إيثار(selflessness) وشجاعة الجنود الأمريكيين”.

وسبق لبايدن أن ارتكب أخطاء وزلات لسان في خطابات سابقة ففي مارس، خلال خطاب ألقاه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ، دعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.

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