شاهد.. لحظة تبادل محمد بن سلمان وبايدن الحديث قبيل التقاط صورة قمة جدة التذكارية

2022/07/16 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة لحظة تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حديثًا عابرًا لدى توجههما إلى منصة التقاط صورة تذكارية على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية"، السبت.

ورافق ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي وتبادلا الحديث خلال هذه اللحظات، قبل أن يلحق بهما قادة مصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

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