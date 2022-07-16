أخبار تموز.. شخص يقتل شقيقته شمالي بغداد

2022/07/16 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 16 تموز 2022 شخص يقتل شقيقته شمالي بغداد حريق يندلع بمخازن للمواد...

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شخص يقتل شقيقته شمالي بغداد أولاً على المسلة.

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