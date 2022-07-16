2022/07/16 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، نص البيان

الختامي لقمة جدة للأمن التنمية لمجلس

التعاون لدول الخليج العربية والاردن

ومصر والعراق والولايات المتحدة، التي

عقدت اليوم السبت.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

1 ـ بدع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الختامي لقمة جدة: ترحيب بالدور الإيجابي للعراق في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الختامي لقمة جدة: ترحيب بالدور الإيجابي للعراق في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).