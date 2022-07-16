منعت اخراج العملة الصعبة وعالجت العراقي في بلده.. العتبة المقدسة تنفق نحو (57) مليار دينار للعلاج المجاني

2022/07/16 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

ان حجم الانفاق على العلاج المجاني الذي

قدمته للمرضى العراقيين وصل الى نحو (57)

مليار دينار نصفه على علاج النساء،

مشيرة الى ان مشاريعها اصبحت تمنع خروج

العملة الصعب

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