الكاظمي يلتقي السيسي على هامش قمة جدة (فيديو)

2022/07/16 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، رئيس جمهورية مصر العربية

عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش قمة

جدّة للأمن والتنمية التي تستضيفها

المملكة العربية السعودية.

وبحث اللقاء جملة من الملفات ذا

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