هل يغير بايرن ميونخ قراره بشأن ضم رونالدو؟.. رد رسمي من النادي

2022/07/16 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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رد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على تغيير قرار ناديه بشأن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الحالي.

وأبدى كريستيانو رونالدو رغبته في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد قبل عام من انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

وحسب ما قال حسن صالح حميديتش في تصريحات له، عن ضم كريستيانو رونالدو بدلا من ليفاندوفسكي، الكثير من الاحترام لكريستيانو رونالدو ونجاحاته ومسيرته المهنية، لكن مرة أخرى، كان هذا ولا يزال موضوعًا لنا.

وعلى الرغم من قرار بايرن ميونخ الألماني، إلا أن خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، لا يزال يضغط من أجل انتقال البرتغالي إلى بايرن ميونخ، ولكن الآن تم توضيح موقف بايرن مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكرر فيها بايرن ميونخ، نفي وجود أي مفاوضات من جانبه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو لخلافة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

وأعلن أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي الألماني، توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع برشلونة من أجل بيع ليفاندوفسكي خلال الصيف الحالي.

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