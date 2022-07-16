عجلات مرور الأنبار تنظم السير في النجف بمناسبة عيد الغدير

2022/07/16 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

وصلت عدد من عجلات مديرية مرور محافظة الأنبار، اليوم السبت، إلى محافظة النجف للمساهمة في تنظيم حركة السير تزامنا مع زيارة عيد الغدير.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "عددا من عجلات مرور محافظة الانبار وصلت الى محافظة النجف للمساهمة في تنظيم حركة السير لزيارة عيد الغدير المليونية".

هذا وأعلنت محافظة النجف، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل بمناسبة عيد الغدير.

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