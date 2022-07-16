قمة جدة تدعو إيران للتعاون لإبقاء منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل

2022/07/16 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، السبت، إن القادة المشاركين في القمة أكدوا التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية.

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