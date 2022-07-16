2022/07/16 | 18:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:ردت السفارة الصينية في العراق ، السبت 07/16/2022، على تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن خلال...

ظهرت المقالة السفارة الصينية في بغداد ترد على بايدن: الشرق الأوسط هو ملك الشعوب المنتمية إليه أولاً على المسلة.

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