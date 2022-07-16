شخص يقتل شقيقته شمالي بغداد

2022/07/16 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأقدام شخص على قتل شقيقته في منطقة سبع البور شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شخصا اقدم على قتل شقيقته تولد ١٩٩٤ باسلوب اطلاق النار باتجاه رأسها بثلاث اطلاقات نارية داخل احدى غرف المنزل ضمن منطقة سبع البور شمالي بغدا".واضاف انه "قام بعدها قام بترك سلاحه داخل برميل في حديقة المنزل وتوجه الى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه".

واشار المصدر الى انه "بحسب ادعاء القتل ان الحادث جاء نتيجة خلافات بينه وبين شقيقته".

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