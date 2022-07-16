البيان الختامي لقمة جدة: ترحيب بالدور الإيجابي للعراق

2022/07/16 | 18:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب القادة باستعدادات دول قطر لاستضافة كأس العالم 2022م.

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