وزير الخارجية السعودي: فتح أجواء البلاد للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

2022/07/16 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدة-(أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السبت أن قرار السعودية هذا الأسبوع برفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي ليس إشارة الى أي دفع باتجاه إقامة علاقة مستقبلية مع اسرائيل.وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي “هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل”، مضيفا […]

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