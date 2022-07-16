3 متهمين بـ”الدكة العشائرية” في قبضة العدالة شرقي بغداد

2022/07/16 | 19:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 3 متهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” شرقي بغداد.وقال بيان للقيادة ورد لإيرث نيوز، إن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة “الدكة العشائرية” في منطقة “جامع […]

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