2022/07/16 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..علق وزيران للكهرباء سابقان على “وهم” مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع العراق.وقال وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ( حكومة عادل عبد المهدي) في حديثه لـ/المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيران سابقان للكهرباء يتحدثان عن “وهم” الربط الكهربائي مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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