2022/07/16 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد نشر، اليوم السبت، البيان الختامي لـ /قمة جدة للأمن والتنمية/ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والاردن والأردن والولايات المتحدة، والذي رحب فيه القادة بدور العراق الايجابي في بناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيان الختامي لقمة جدة: القادة جددوا دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه المركز الخبري الوطني.

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