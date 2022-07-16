2022/07/16 | 19:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اشاد القادة المشاركون في قمة جدة، السبت 07/16/2022 للامن والتنمية بالربط الكهربائي بين العراق...

ظهرت المقالة البيان الختامي لقمة جدة يشيد بالربط الكهربائي بين العراق والسعودية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الختامي لقمة جدة يشيد بالربط الكهربائي بين العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الختامي لقمة جدة يشيد بالربط الكهربائي بين العراق والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).