رومانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

2022/07/16 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الرومانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القردة في البلاد خلال اليوم الماضي.

وقال الوزارة أن المصابين رجلان بين 30 و32 عاما، وتم عزلهما في المستشفى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في وقت سابق إن لجنة الطوارئ ستجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الفيروس النادر، على الرغم من استنتاجها في يونيو أن جدري القردة ليس “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”.

ولا تزال أوروبا بؤرة لتفشي المرض، حيث سجلت فيها حوالي 80٪ من الحالات المعروفة حول العالم.

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