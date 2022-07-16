شراكة أمريكا ودعوة لإيران وأمن الطاقة.. تفاصيل بيان قمة جدة الختامي

2022/07/16 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيان الختامي لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" دعم استقرار أسواق الطاقة وتهدئة التوترات الإقليمية والدولية، ودعا قادة القمة إيران إلى لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من الأسلحة النووية.

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