يتضمن 21 بندًا عن السلام والاقتصاد.. قمة جدة للأمن والتنمية تصدر بيانًا ختاميًا

2022/07/16 | 19:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: صدر عن "قمة جدة للأمن والتنمية"، والتي ضمت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، اليوم السبت، بيانًا ختاميًا.وجاءت بنود البيان الختامي للقمة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، …

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