السيسي والكاظمي يناقشان إسراع تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق

2022/07/16 | 19:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صحفي، بأن السيسي أكد على الثوابت الراسخة للسياسة …

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