2022/07/16 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، أن قرار السعودية هذا الأسبوع برفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي ليس إشارة إلى أي دفع باتجاه إقامة علاقة مستقبلية مع اسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السعودي يعلق على قرار فتح الأجواء: ليس تمهيدا لخطوات لاحقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السعودي يعلق على قرار فتح الأجواء: ليس تمهيدا لخطوات لاحقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).