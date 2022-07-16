السعودية: 13 مليون برميل نفط يومياً هي طاقتنا الإنتاجية القصوى

2022/07/16 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يوم السبت مؤتمرا صحفيا بعد قمة جدة للأمن والتنمية وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

وقال آل سعود، "لم نناقش (في قمة جدة) موضوع إنتاج النفط في قمة جدة..



وأوبك+ تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه".

وأكد أن منظومة "أوبك+" تعمل على متابعة أوضاع السوق ومناقشات إنتاج أوبك+ تتم في إطار المنظومة".

وتابع، أن "13 مليون برميل من النفط يوميا هي الطاقة الإنتاجية القصوى التي ستصل إليها المملكة".

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