2022/07/16 | 19:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تعلن انهاء استعداداتها لزيارة عيد الغدير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/16 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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