2022/07/16 | 19:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -1EuejX9dYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهوزية المؤسسات الصحية في الأنبار لمواجهة الكوليرا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهوزية المؤسسات الصحية في الأنبار لمواجهة الكوليرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).