فاو تحذر من جفاف الاهوار وتدعو لمساعدة مربي الجاموس

2022/07/16 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بـ "تخصيص المزيد من الموارد المالية من المانحين والمجتمع الدولي لمساعدة المجتمعات الضعيفة" .

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